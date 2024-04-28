الامارات | المدرب فيلاش بواش رئيسا لنادي بورتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتُخب المدرب السابق أندريه فيلاش بواش رئيسا لنادي بورتو احد اعرق اندية كرة القدم البرتغالية للفترة الممتدة من 2024 حتى 2028، ليطيح بخورخي دا كوستا الذي تولى هذا المنصب لـ 42 عاما. وأعلن النادي في بيان صحافي اليوم أن بواش هو الرئيس الجديد لنادي بورتو.

وخلال الانتخابات التي جرت أمس حصل المدرب السابق البالغ 46 عاما والذي اشرف على العديد من الاندية الاوروبية البارزة كبورتو نفسه وتشلسي وتوتنهام الانكليزيين وزينيت سان بطرسبرغ الروسي ومرسيليا الفرنسي، على 21489 صوتا من الجمعية العمومية للنادي مقابل 5224 لمنافسه البالغ 86 عاما الذي يرأس النادي منذ أبريل 1982 ويعتبر أحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم البرتغالية.