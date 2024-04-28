تشافي يكشف استعداداته لمواجهة جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وشدد تشافي على أن الأكثر أهمية بالنسبة له يعد مواجهة الغد أمام فالنسيا، ومن ثم سيبدأ التفكير في مواجهة جيرونا.

تصريحات تشافي

علق تشافي على مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، حيث قال: "الأهم بالنسبة لي هو مباراة الغد أمام فالنسيا، ثم بعد ذلك نبدأ التفكير في موقعة جيرونا، فهو منافس مباشر تمامًا".

وتابع: "لقد تحدثت من قبل في مباراة الذهاب، هناك حد أدنى وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا والآخر هو التأهل إلى كأس السوبر".

ويبحث تشافي هيرنانديز عن تحقيق الفوز على فالنسيا في مواجهة الغد وذلك من أجل الحفاظ على وصافة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يرغب في اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، وأيضًا السوبر الإسباني للموسم الحالي.