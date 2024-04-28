سامسون يضيف هدف الزمالك الثاني أمام دريمز

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الزمالك الهدف الثاني أمام دريمز لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الأبيض في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بابا يارا بكوماسي.

سجل سامسون مهاجم الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة فتوح لشلبي الذي يرسلها إلى المهاجم البنيني ليسددها أرضية زاحفة في شباك دريمز.

تشكيل الزمالك أمام دريمز:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.