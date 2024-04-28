مانشستر سيتي يتقدم على نوتينجهام في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على نظيره نوتينجهام فورست بهدف نظيف، في الشوط الأول من منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق اللاعب يوشكو جفارديول، لاعب السيتي في الدقيقة 32، حيث كانت هناك سيطرة كبيرة من من جانب مانشستر سيتي، حيث وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة لنسبة 68% لصالح السيتزين، بينما 32% لصالح نوتينجهام.

وحال انتهت مواجهة نوتينجهام ومانشستر سيتي بهذه النتيجة، فإن الإخير سيحل في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يتصدر اَرسنال المسابقة بـ 80 نقطة، فيما سيتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 26 في المركز السابع عشر.

وكان مانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجي، ناثان آكى، جفارديول.

خط الوسط: رودرى، برناردو سيلفا، دي بروين.

خط الهجوم: دوكو، جريليش، جوليان ألفاريز.