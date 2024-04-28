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ليفربول يفتح باب الرحيل أمام صلاح

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد مشادته مع كلوب

الأحد 28/أبريل/2024 - 08:27 م 4/28/2024 8:27:41 PM
محمد صلاح وكلوب

اقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي ومنتخب مصر، من الرحيل عن الريدز، بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين المدرب الألماني يورجن كلوب خلال مواجهة الأمس أمام وست هام يونايتد.

وكان ليفربول قد تعادل أمام نظيره وست هام يونايتد بهدفين لكل فريق، حيث كان صلاح على مقاعد البدلاء، ليقرر كلوب الاعتماد عليه في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن اللاعب دخل في مشادة مع مدربه بسبب غضبه من الجلوس على مقاعد البدلاء.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يدرس رحيل محمد صلاح عن الفريق خلال الفترة الحالية، على الرغم من امتداد عقده مع النادي حتي نهاية الموسم المقبل 2025.

وأوضحت أن الإدارة تُفكر في رحيل محمد صلاح عن ليفربول بعد المشادة التي حدثت بالأمس بين اللاعب ومدربه بالأمس السبت.

الجدير بالذكر أن كلوب قرر الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، بينما يجد محمد اهتمامًا سعوديًا كبيرًا خلال الموسم الماضي والحالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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