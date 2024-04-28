هالاند يتصدر وصلاح يودع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تمكن الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، من تسجيل هدفًا لفريقه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، أمام نوتنجهام، ليعود لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي مرة آخرى.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره نوتنجهام فورست، بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث لم يبدأ هالاند أساسيًا في المباراة و حل بديلًا للمصاب جريليش في الدقيقة 62، ليسجل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز أرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 79 في المركز الثاني بـ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 26 نقطة، في المركز السابع عشر.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 21 هدف.

2- كول بالمر (تشيلسي) – 20 .

3- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 19 .

4- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)- 19

5- دومينيك سولانكي (بورنموث) – 18 .

6- محمد صلاح (ليفربول) – 17 .

7- فيل فودين (مانشستر سيتي)- 16.

8- سون هيونج مين (توتنهام) – 16

8- جارود بوين (وست هام) – 16

9- بوكايو ساكا (آرسنال) – 15