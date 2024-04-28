بعد الفوز على دريمز.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل نادي الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب الفوز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين اليوم الأحد.

وينتظر الزمالك المتأهل من مباراة نصف النهائي بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان، في المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

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