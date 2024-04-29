الامارات | منتخب هوكي الجليد يحرز برونزية «مونديال صربيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز منتخب الإمارات لهوكي الجليد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم «المستوى الثاني (A)»، بعد فوزه أول من أمس، على نظيره الأسترالي (5-4) في الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة التي أقيمت بجمهورية صربيا من 21 إلى 27 الجاري.

وقدم لاعبو المنتخب المُتوّج بلقبي كأس العالم في عامي 2022 و2023، بكل من لوكسمبورغ «المستوى الثالث (A)»، وتركيا «المستوى الثاني (B)»، مباريات قوية قادتهم إلى المركز الثالث في البطولة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة، جمعة الظاهري، أن حصد المركز الثالث عالمياً يُعدّ إنجازاً رياضياً جديداً يُضاف إلى إنجازات رياضة الإمارات في بطولة العالم كأول منتخب عربي يصل إلى هذا التصنيف، ويخوض المنافسات في المستوى الثاني (A)، مؤكداً أن الهدف الرئيس تحقق بحصد مركز متقدم في البطولة بمشاركة منتخبات عالمية.

وقال: «نشكر جميع لاعبي المنتخب الذين خاضوا منافسات البطولة، رغم بعض الإصابات في صفوفهم، وتقديم الأداء الإيجابي أمام منتخبات عالمية في المستوى والخبرة، ونتطلع دائماً منهم إلى الأداء الأفضل الذي يمثّل دافعاً نحو النتائج المشرفة».

وأكد قائد المنتخب عبيد المحرمي، أن «هذا الإنجاز يتوّج الدعم والمتابعة من مجلس إدارة الاتحاد، ويبرز القيمة الكبيرة لهذا المنتخب باستمرار الإنجازات المتميّزة، بما يمثّل دافعاً لنجاح أكبر في الفترة المقبلة».