رسمياً.. ليفربول يفتح المزاد على بيع صلاح ويحدد هذا السعر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، انهم جاهزون لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ كبير ينعش ميزانية النادي الإنجليزي.

قيمة صفقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وفيه تطور جديد بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، حيث حددت إدارة ليفربول سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة ناديي الهلال و اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي، ولكن الليفر ومدربه الألماني يورجن كلوب قد رفضا كافه العروض.

وقدم بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، عرضًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء صلاح بين صفوفه.

وأخيراً، دخل قائد المنتخب المصري محمد صلاح في مشادة قوية مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام، السبت، التي انتهت بالتعادل 2-2، وهو ما جعل ليفربول يفقد الصراع على لقب البريميرليج 2024.