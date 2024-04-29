بالإنفوجراف.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - صلاح ضمن الخمسة الكبار..

الإثنين 29/أبريل/2024 - 05:32 ص 4/29/2024 5:32:51 AM

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي 2023-2024، حيث يشتعل الصراع في أكثر دوريات القارة الأوروبية إثارة ومتعة وجنونا وحماسا مفرطا.

ويشهد الدوري الإنجليزي، في كل مباراة تقلبات مختلفة في النتائج والمستويات، فقد تصدر مانشستر سيتي الدوري لساعات معدودة، ليأتي آرسنال ويخطف منه المركز الأول، ويأتي ليفربول من بعيد، ليحتل المركز الثالث، ثم أستون فيلا وتوتنهام ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

ويواصل إرلينج هالاند، الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي، والذي حققه الموسم الماضي بعد الوصول إلى 36 هدفًا، ويرغب حالياً في الاستمرار على التربع على عرش تفوقه، في ظل منافسة شرسة من خماسي البريميرليج، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح في قائمة الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024

إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي برصيد 21 هدفا. كول بالمر، هداف تشيلسي، 20 هدفا. أولي واتكينز، أستون فيلا، 19 هدفا. ألكساندر إيساك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفا. دومينيك سولانكي، بورنموث، 18 هدفا. محمد صلاح، هداف ليفربول، برصيد 17 هدفا.