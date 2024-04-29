كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يعود محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لقيادة الخط الهجومي للكتيبة الحمراء خلال مباراة الإسماعيلي المنتظرة في الدوري المصري.

ويرغب المدرب السويسري مارسيل كولر فى الاستفادة من قدرات كهربا بإشراكه أساسياً فى مباراة الإسماعيلى بجانب إراحة الفلسطينى وسام أبو على الذى شارك أساسياً فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري أبطال أفريقيا.

وكان وسام أبو علي قد تعرض لجرح سطحى فى الركبة، رغم تألقه وتسجيله هدفا مميزا قاد المارد الأحمر للصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتقابل الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك.