تطور مفاجئ بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن تطورات كبيرة بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع الريدز.

وبحسب ما قاله الصفحي الموثوق دايفد اورنستين، عبر صحيفة “ذا أثلتيك” الإنجليزية، إن محمد صلاح ملتزم بعقده بالكامل مع ليفربول.

وأضاف أورنستين: “أعتقد أن محمد صلاح قدم موسم رائع بتسجيله 29 هدف هذا الموسم مع النادي والمنتخب بكل البطولات لكن الناس ركزت فقط على مشادته مع يورغن كلوب”.

وعن موقف السعودية، أكد صحفي “ذا أثلتيك”، أن أندية دوري “روشن”، تعلم برغبة محمد صلاح في البقاء مع ليفربول، وعدم نيته الرحيل في الصيف المقبل.

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ومن جانبه أكدت صحيفة “ليفربول إيكو”، أن الفري يخطط للإبقاء على محمد صلاح وليس لديهم رغبة ببيعه هذا الصيف.

وأضافت أن ليفربول يريدون الإعتماد على صلاح تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، برصيد 75 نقطة.