شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: شوبير الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن عبد العزيز، مدرب منتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية لراديو أون سبورت إف إم مع سيف زاهر، "محمد عواد حارس مرمى الزمالك يسير بخطى ثابتة، وكان أحد الأسباب الرئيسية فى الفوز الكبير أمس على حساب دريمز الغاني في الدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية".



وبسؤاله من الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة من بين الثنائي عواد وشوبير، قال أيمن عبد العزيز إن مصطفى شوبير هو الأحق خلال الفترة المقبلة.

وضرب النادى الأهلى موعدا مع نادى الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح الفريق التونسى فى الإطاحة بصن داونز الجنوب أفريقي من البطولة بعدما فاز عليه ذهابا إيابا بهدف فى كل مباراة، ليتجدد الموعد مع الأهلى فى النهائى للمرة الثالثة تاريخيا، حيث تواجها من قبل فى نسختى 2012 ونسخة 2018، وفاز كل فريق بلقب.

ويلعب الأهلى مع الترجى فى الذهاب يوم 18 مايو المقبل فى استاد رادس بتونس، ثم يوم 25 مايو المقبل فى الإياب باستاد القاهرة الدولى فى مصر.

الزمالك فى نهائى الكونفدرالية



نجح نادى الزمالك فى الوصول لنهائى البطولة الكونفدرالية ضاربا موعدا مع نهضة بركان المغربى الذى تأهل للنهائى بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائرى من خوض المباراتين.



وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم -كاف- مباراة الذهاب يوم الأحد (12 مايو)، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد (19 مايو).



تأهل فريق الزمالك لنهائى الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.