الكشف عن موعد قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين، عن الموعد المحدد لسحب قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لموسم 2023-2024.

وتقرر إجراء مراسم قرعة دور ال 32 بالبطولة، يوم الخميس المقبل الموافق 2 مايو 2024، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وكان عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، أن مباريات دور ال 32 من كأس مصر ستنطلق خلال شهر مايو المقبل.

ويعد الأهلي هو حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في نهائي نسخة العام الماضي 2022-2023، على حساب الزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في السعودية.

ويحمل النادي الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، برصيد 39 لقب، ويليه الزمالك برصيد 28 لقب.