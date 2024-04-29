صلاح مستمر مع ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الساعات الأخيرة تطورات بشأن موقف محمد صلاح من الاستمرار مع ليفربول في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في صيف 2025.

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن صلاح في طريقه للرحيل عن قلعة الآنفيلد في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يحظى باهتمام كبير من دوري روشن السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي حدد 100 مليون إسترليني كحد أدنى لرحيل النجم المصري في الصيف المقبل.

لكن دافيد آرنستين، صحفي «ذا أتلتيك»، أوضح أن «ليفربول يتوقع أن يبقى محمد صلاح الموسم المقبل، ويخطط معه للمشاركة في موسم آخر على الأقل».

وأضاف «اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لم يعط أي دلالة على رغبته في الخروج، وسيتم التعامل مع العقد (التجديد) في الوقت المناسب، والرأي السعودي هو أن صلاح يعتزم البقاء في ليفربول الموسم المقبل».