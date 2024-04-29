فالنسيا يتقدم على برشلونة بهدفين في شوط أول مثير

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الاول بتقدم فالنسيا على نظيره برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التى تجمع بينهما حاليا على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإسباني.

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وتقدم برشلونة بالهدف الأول في اللقاء باقدام فيرمين لوبيز في الدقيقة 22 ، ثم تعادل فالنسيا عن طريق هوجو دورو في الدقيقة 27 ، بعدها سجل بيبيلو الهدف الثاني لاصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وشهد الشوط الأول طرد حارس مرمي فالنسيا لجيوورجي مامادراشفيلي بعدما لمس الكرة خارج منطقة الجزاء.

وبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، أراخو، كوندي، كوبارسي.

الوسط: جوندوجان، فيرمين، كريستنسن.

الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.