اجتماع عاجل بين محمد صلاح وكلوب لحل الأزمة بينهم

كشفت تقارير صحفية، أن يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول طلب أن يعقد اجتماعًا، مع نجم الريدز محمد صلاح، على غرار المشادة التي قامت بينهم.

ووفقًا لـ موقع «ليفربول إيكو» فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول طلب أن يعقد اجتماعًا مع محمد صلاح في مكتبه صباح يوم الإثنين القادم.

وتابع التقرير، أن يورجن كلوب طلب هذ الاجتماع من صلاح من أجل أن يقول المصري كل ما يريد.

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وكانت قد أشارت صحيفة “ميرور” في تقرير لها، أن رغم الأزمة التي نشبت بين محمد صلاح وكلوب، أن ليفربول سيجدد عقد الدولي المصري لمدة موسم آخر.

وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة مع يورجن كلوب، بعد تواجد المصري، على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ضد وست هام ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث لم يبدأ كلوب به أساسيًا للمواجهة الثانية في آخر 3 لقاءات.

وقام محمد صلاح، بالدخول في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، أثناء تواجده على خط المرمى استعدادًا لمشاركته في اللقاء.

وتدخل داروين نونيز، على الفور لإبعاد صلاح عن كلوب، ولكن الدولي المصري ظهر في حالة غضب شديدة.