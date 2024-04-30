ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فالنسيا

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه برشلونة على حساب نظيره فالنسيا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في الوصافة برصيد 73 نقطة.

وحقق برشلونة الفوز على حساب فالنسيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الاثنين، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وافتتح فيرمين لوبيز، أهداف اللقاء في الدقيقة 22 لصالح برشلونة، ثم تعادل فالنسيا في الدقيقة 27 عن طريق هوجو دورو، وأضاف بيبيلو، الثاني للضيوف خلال الدقيقة 38.

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وتعرض جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى فالنسيا للطرد في الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول بعد خطأ لصالح لامين يامال.

وفي الشوط الثاني، أحرز روبرت ليفاندوفسكي، هدف التعادل لصالح النادي الكتالوني في الدقيقة 49، ثم أضاف الهدف الثاني له والثالث للبارسا في الدقيقة 82.

وعزز روبرت ليفاندوفسكي بهدف ثالث له والرابع لفريق برشلونة في الدقيقة 90+3، في الوقت القاتل من المباراة.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد- 84.

2- برشلونة- 73 .

3- جيرونا- 71.

4- أتليتكو مدريد- 64.

5- أتلتيك بيلباو- 58 .

6- ريال سوسيداد- 51 .

7- ريال بيتيس- 49 .

8- فالنسيا- 47.

9- فياريال- 45 .

10- خيتافي- 43 .

11- أوساسونا- 39 .

12- ديبورتيفو ألافيس- 38 .

13- إشبيلية- 38 .

14- لاس بالماس- 37 .

15- رايو فاييكانو- 34 .

16- ريال مايوركا- 32 .

17- سلتا فيجو- 31 .

18- قادش- 26 .

19- غرناطة- 21 .

20- ألميريا- 14.