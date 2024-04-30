تسريب تشكيل الاتحاد في مواجهة الهلال بكأس الملك

كشفت تقارير صحفية عن تسريب لتشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة الهلال، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس الملك.

ويلاقي الاتحاد نظيره الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من أبريل الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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وجاءت اختيارات مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق الاتحاد للتشكيل الذي سيبدأ به مواجهة الهلال كل من:

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: زكريا هوساوي، سعد الموسى ، أحمد حجازي ، فواز الصقور

الوسط: فيصل الغامدي ، عوض الناشري ، نجولو كانتي

الهجوم: فيليبي جوتا ، عبدالرزاق حمدالله ، رومارينهو