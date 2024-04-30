هدف نجم الأهلي مرشح للأفضل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تواجد هدف نجم الأهلي وسام أبو علي في مرمى فريق مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة أيضاً هدفي الترجي في مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، في مباراتي الذهاب والعودة، والذي أحرزهما الثنائي يان ساسي ورائد بوشنيبة.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعدما تخطى فريق مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين، ليضرب موعداً في النهائي مع الترجي التونسي، الذي تخطى فريق صن داونز بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.