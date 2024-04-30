بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، عائدة من غانا، بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب طائرة خاصة لنقل الفريق مباشرة من القاهرة إلى كوماسي ثم العودة مرة أخرى، لتسهيل مهمة الأبيض، حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في رحلة السفر.

وحسم الفريق تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو 2024، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 من نفس الشهر على استاد القاهرة.

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