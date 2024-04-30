في مباراة أخطاء الحراس.. هاتريك ليفاندوفيسكي يقود برشلونة للفوز على فالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على فالنسيا بنتيجة 4-2 بعد التأخر بهدف على ملعب لويس كومبانيس.

سجل هدف برشلونة الأول، فيرمين لوبيز في الدقيقة 22.

سجل هدف فالنسيا الأول، هوجو دورو بعد خطأ شتيجن في الدقيقة 27.

سجل هدف فالنسيا الثاني، بيبيلو في الدقيقة 38.

بطاقة حمراء لحارس فالنسيا "جيورجي بعد لمس الكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+4.

سجل هدف برشلونة الثاني، ليفاندوفسكي في الدقيقة 49.

سجل هدف برشلونة الثالث، ليفاندوفسكي في الدقيقة 82.

سجل هدف برشلونة الرابع، ليفاندوفسكي في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 73 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

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