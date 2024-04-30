هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل بايرن ميونخ موقعة ريال مدريد في نصف ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بدافع كبير لتحقيق الفوز، ليكون وضع قدمًا في نهائي البطولة.



وكان بايرن ميونخ قد خسر لقب الدوري الألماني، بعدما حسم باير ليفركوزن اللقب تحت قيادة المدرب الإسباني السابق تشابي ألونسو، وذلك لأول مرة في تاريخ النادي الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: إريك داير - كيميتش - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جوريتسكا - توماس مولر - بافلوفيتش.

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - رافايل جيريرو.

ومن المقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث البطولة.