برشلونة يدروس عروض بيع أنسو فاتي للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعمل إدارة نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الحالية على دراسة العروض المقدمة لبيع عقد اللاعبين أنسو فاتي ولونغلي إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها اليوم أن إدارة برشلونة عقدت اجتماعات مع أندية سعودية لتقييم السوق، ودراسة فكرة بيع اللاعب انسو فقاتي لأحد أندية دوري روشن هذا الصيف.

برشلونة يضرب فالنسيا برباعية مثيرة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزا مهمًا على نظيره فالنسيا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإسباني.

وبهذة النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتوقف فالنسيا عند المركز الثامن برصيد 47 نقطة.