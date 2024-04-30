"لتحقيق نجاحات".. حسين لبيب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو وعواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير ثنائي الفريق محمد عواد وأحمد سيد زيزو، مشيرا إلى أنهما يشجعون الزمالك أكثر من أي شخص آخر.

وقال لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 عبر راديو 9090: "لا أفهم لماذا يريد الناس وجود أخطاء لشيكابالا، لماذا التربص بنجم من نجوم الأبيض، شيكابالا سيظل أحد أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وأين الاستفادة من الحديث عن تحقيق الزمالك انتصارات في غياب اللاعب ولمصلحة من؟".

وأضاف: "شيكابالا يحصل على قدره داخل نادي الزمالك من الجماهير والجميع، وهو بالنسبة لي أسطورة، وبالنسبة إلى أحمد فتوح هو لاعب مميز للغاية، ولكن كان غير متوفر له البيئة الصحيحة لنجاحه، ودائما ما نريد كل اللاعبين يكونوا مثل فتوح داخل هذا النادي العريق".

واختتم: "فتوح أحد قائدي الزمالك ومؤثر داخل وخارج الملعب مع الفريق، وبشأن استمرار زيزو وعواد مع الفريق، هذا الثنائي زملكاوي أكثر من أي شخص آخر، ومستمران مع الفريق، لتحقيق المزيد من النجاحات لهما وللنادي".

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