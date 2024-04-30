"عايز تتشهر ويجيبوا سيرتك؟".. متحدث الزمالك يدافع عن شيكابالا بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة قوية، لمنتقدي محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

وغاب محمود شيكابالا، عن الزمالك في المباراة الماضية أمام دريمز الغاني، بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال التدريبات الأخيرة.

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عايز تتشهر ويجيبوا سيرتك حتى لو بالغلط، هاجم شيكابالا، بس كلها ساعات وهتتنسي وسيبقى شيكا في القلوب البيضاء".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك تأهل مؤخرا لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة دريمز الغاني بمجموع المباراتين (3\0).

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