اتحاد ألعاب القوى يعلن تشكيل اللجان لإدارة البطولة العربيه للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين عن تشكيل اللجان لإدارة البطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 عام التي تقام في مدينة الإسماعيلية على إستاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو القادم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى إختيار الدكتور سيف شاهين مدير للبطولة على أن يتولى الأستاذ أحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد والدكتورة مجدة الخواجة عضو مجلس الإدارة رئاسة إدارة المنتخبات.

ويتولى الأستاذ محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة التنظيم واللجنة الماليه والأدوات والملاعب ، بينما يتولى الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة الاستقبال والإعاشة والإقامة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى تكليف الأستاذ مجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة المراسم والافتتاح للبطولة.

ويسعى مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى لأن تخرج البطولة بأفضل شكل في ظل سلسلة النجاحات الاخيرة في تنظيم البطولات العربية في مصر خلال الفترة الحالية.