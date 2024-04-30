"لا نملك وقتا للمران".. عدلي القيعي يطلب تعديل المسابقات المحلية وينتقد المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن المعاناة التي يواجهها الفريق الأحمر، هذا الموسم بسبب ضغوط المباريات والمشاركة في العديد من البطولات.

وقال القيعي في تصريحات لقناة الأهلي: "في الموسم الحالي شارك الأهلي في بطولات غير متوقعة ولم يكن من الممكن الاعتذار عنها مثل الدوري الأفريقي".

وأكمل: "هناك ضرورة لتعديل نظام المسابقات، والأهلي لو لعب مباراة ودية خارجية مرة شهريا سيغطي تكاليف الفريق بالكامل لكننا لا نملك وقتا للمران من الأصل لكي نخوض مباريات ودية".

وأضاف: "هناك أمور تُقال وكأنها حق يُراد به أمور أخرى مثل عبارة (مصلحة المنتخب أهم) وعندما يخوض المنتخب مباراة ودية يستدعي اللاعبين دون حصولهم على راحة أو مراعاة لمصالح الأندية وهو أمر غريب".

وأتم تصريحاته: "من حق المنتخب التمسك باللاعبين في البطولات الرسمية، لكن في الوديات يجب تجريب لاعبين جدد، وإذا تمسك المنتخب بحقه في استدعاء اللاعبين سيفتح الباب أمام الأندية للتمسك بحقها في عدم إرسال اللاعبين إلا في فترات الأجندة الدولية فقط".

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