محمد الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الإسماعيلي والجونة

ياسر رشاد - القاهرة - غاب محمد الشناوي ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن تدريبات الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

وخضع الشناوي لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد مدى قوة إصابته التي تعرض لها في تدريبات الفريق أمس الاثنين.

ويغيب الشناوي لمدة أسبوع عن تدريبات الأهلي ليتأكد عدم لحاقه بمباراتي الإسماعيلي غداً الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية والجونة بإستاد القاهرة في الدوري.

وشهد مران الأهلي مشاركة الحراس الأربعة مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف وحمزة علاء.