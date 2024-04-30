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سيدات الزمالك يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا للطائره

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى دور الـ8 من بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات دور الـ 16.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25- 8
25- 16
25- 19


والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، حقق العلامة الكاملة، خلال مباريات دور المجموعات، بالفوز على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0، وبلدية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، والكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد مصطفى رئيساً للجهاز ، أحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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