حقيقة صدور حكم في أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان.. رد رسمي

كشف وليد صادي، رئيس اتحاد كرة القدم الجزائرية، حقيقة ما تردد حول إصدار المحكمة الرياضية الدولية “الكاس”، حكم في أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد رفض خوض مباراتي نصف نهائي الكونفدرالية، بسبب قميص نهضة بركان، الذي يحمل خريطة الصحراء الغربية.

وبحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، فإن وليد صادي، قال إن الإعلام المغربي يصدر شائعات، لتضليل الرأي العام، بخصوص رفض المحكمة الرياضية الدولية التظلم المقدم في القضية.

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وأوضح أن المحكمة الرياضية الدولية لم تصدر حتى الآن حكمها في القضية”، وطلبت بعض التوضيحات مع كاف، في موعد أقصاه حتى 3 مايو 2024، والقضية لا تزال مستمرة”.

وكانت تداولت أنباء حول رفض المحكمة الرياضية، طلب استعجال الاتحاد الجزائري بإيقاف قرار الاتحاد الإفريقي، حول اعتبار الغريب خاسرًا بثلاثية نظيفة.

والجدير بالذكر أن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية، ستقام بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي.