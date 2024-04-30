حمدالله يثور ضد حكم مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك السعودي

ثار المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في وجه حكم مباراة الهلال والمقامة بين الفريقين حاليًا بنصف نهائي كأس الملك.

ويلاقي فريق الهلال نظيره الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك.

وتمكن حمدالله من تسجيل هدف في شباك الهلال في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بالمباراة، عن طريق خطأ من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وقام حكم اللقاء بإلغاء هدف النجم المغربي بداعي التسلل، وذلك عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وانفعل حمدالله بشدة على حكم المباراة عقب إلغاء هدفه في شباك الزعيم.

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ويتقدم فريق الهلال على نظيره الاتحاد بهدف نظيف أحرزه ميشيل ديلجادو في الدقيقة 25.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي،سعد الموسى،حسن كادش.

في خط الوسط: فرحة الشمراني، كانتي، فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: الصحفي، عبدالرزاق حمد الله، أحمد الغامدي.

كما بدأ الهلال القاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: نيفيز، مالكوم، سافيتش.

في خط الهجوم: ناصر، ميتروفيتش، ميشايل.