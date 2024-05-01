أرقام بنزيما تتراجع مع الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يتمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة مع كتيبة النمور في آخر مباراتين، إذ يعاني من إصابة في عضلة الساق اليسرى.

ويشهد مستوى كريم بنزيما تراجعا مع الاتحاد السعودي مقارنة بالموسم الأخير له مع ريال مدريد، فقد سجل موسم 2022-23 المهاجم الفرنسي 31 هدفا للعمالقة الإسبان، ليحقق أفضل رصيد له في موسم واحد مع النادي الملكي.

لكن مهاجم «العميد» تراجع بشكل واضح.

ففي أول 21 مباراة من الدوري السعودي مع اتحاد جدة هذا الموسم، اكتفى بتسجيل 9 أهداف مقابل 17 في العدد نفسه من المباريات في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ويجب الأخذ في الحسبان قوة المنافسة بين الدوري السعودي والليغا.

كريم بنزيما سجل 9 أهداف، لكنه ـ حسب الأهداف المتوقعة ـ كان عليه أن يسجل 14 هدفا، وهو فارق سلبي للغاية يوضح مدى التراجع في مسيرة اللاعب بالسعودية.

وأسهم بنزيما في 20 هدفا خلال أول 21 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي (17 هدفا، 3 تمريرات حاسمة).

أما هذا الموسم فقد أسهم في 16 هدفا فقط (9 أهداف، 7 تمريرات حاسمة).

وصنع بنزيما 47 فرصة في أول 21 مباراة مع ريال مدريد، مقابل 44 فرصة مع اتحاد جدة، وسدد على المرمى 42 مرة مع الريال، مقابل 35 مرة مع اتحاد جدة.

بلغ معدل تحويل التسديدات مع ريال مدريد الموسم الماضي 17%، لكنه انخفض إلى 11% هذا الموسم في الدوري السعودي حتى الآن، مع انخفاض عدد مرات لمسه للكرة داخل صندوق الخصم.

وربما سبب تراجع أرقام بنزيما مع الاتحاد، هو وجود مهاجم آخر معه هو الهداف عبد الرزاق حمد الله، في حين كان هو المنهي الأول للفرص في ريال مدريد.