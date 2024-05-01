جهاد جريشة: قرار الحكم في مباراة المقاولون العرب وسموحة صحيح

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي بقرار وائل فرحان، حكم مباراة المقاولون العرب أمام سموحة، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام، وذلك بعدم تنفيذ ركلة جزاء أصحاب الأرض.



وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ركلة جزاء المقاولون العرب صحيحة، وتم اتخاذ قرار صحيح من تقنية الفيديو".

وأضاف: "أثناء التنفيذ، دخل عدد من لاعبي المقاولون العرب وسموحة إلى منطقة الجزاء، إذا الكرة سكنت الشباك فلا يجب إعادة الركلة، إلا إذا كان الدخول مؤثر على الحالة".

وتابع: "لاعب المقاولون العرب الذي سجل الهدف كان قد دخل منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، لذا كان يجب اتخاذ قرار باحتساب خطأ عليه، وهو ما نفذه الحكم، وقراره صحيح بنسبة 100%".

وأتم جهاد جريشة تصريحاته قائلًا: "قدم الهاني سليمان اليمنى كانت تلامس خط المرمى، ولكن إذا كانت قدميه خارج الخطأ، فيجب إعادة الركلة، ولكن أؤكد أن قدم الهاني سليمان كانت تلامس خط المرمى".