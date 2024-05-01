"بمشاركة حجازي".. الهلال يطيح باتحاد جدة من كأس الملك بعد الفوز عليه بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز على حساب نظيره اتحاد جدة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل ثنائية الهلال في اللقاء كلا من، ميشيل ديلجادو في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وسعود عبد الحميد في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وأحرز هدف الاتحاد الوحيد في اللقاء، اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة، في المباراة بشكل كامل.

وبهذه النتيجة، حجز الهلال مقعداً في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وينتظر الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي الخليج ضد النصر.