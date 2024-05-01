ريال مدريد يواصل المشوار بشعار "النتيجة قبل الأداء"

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : انتزع ريال مدريد التعادل من معقل بايرن ميونيخ 2-2 الثلاثاء في الـ "كلاسيكو الأوروبي" الذي أقيم في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا، وأثبت "الملكي" ومديره الفني كارلو أنشيلوتي أن الفلسفة الكروية الأكثر نجاحاً هي "النتيجة قبل الأداء".

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للنادي الملكي (24)، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني عبر لوروا سانيه (53) والمهاجم الانكليزي هاري كاين (57 من ركلة جزاء). وعاد فينيسيوس الى الواجهة بادراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وتقام مباراة الاياب الاربعاء المقبل في سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، على ان يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الموقعة الاخرى التي تجمع باريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الالماني الذي يستضيف مباراة الذهاب الاربعاء.

البايرن الأفضل

متسلحا بعاملي الارض والجمهور على ملعبه في "أليانتس أرينا"، بدأ بايرن الطامح لتعويض نكسة فقدانه لقب الدوري لمصلحة باير ليفركوزن، المباراة بقوة وكاد يخطف التقدم بعد مرور اقل من دقيقتين عندما مرّر كاين لسانيه المنفرد بالحارس الاوكراني اندري لونين، الا انّ تسديدة الدولي الالماني جاءت بين احضان الحارس (2).

كان بايرن الطرف الافضل في دقائق المباراة الاولى من خلال الضغط العالي، فسدّد كاين كرة من داخل المنطقة لكن مرة جديدة بين احضان لونين (7).

وبخلاف مجريات اللقاء، افتتح ريال متصدر الدوري الاسباني التسجيل بعدما وصلت الكرة الى الالماني توني كروس فمررها إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس المخضرم مانويل نوير، فلم يتردّد البرازيلي في وضعها داخل الشباك (24).

وحصل جمالا موسيالا على ركلّة حرّة من مسافة قريبة جدا من منطقة الجزاء بعد عرقلة من ناتشو، فكاد كاين يعادل النتيجة لكنّ تسديدته مرّت قريبة من المرمى (42).

ولاحت للبرازيلي رودريغو فرصة مماثلة من ركلّة حرّة مباشرة خارج منطقة الجزاء، إلاّ أن كرته ارتطمت بوجه كاين وخرجت من الملعب (45).

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى نوير لتسديدة مقوّسة رائعة من كروس (51).

وعوّض سانيه اضاعته لفرصة ذهبية في بداية المباراة، واعاد العملاق الالماني الى قلب المواجهة بادراكه التعادل بعدما توغل من الجهة اليمنى وسدد بيسراه صاروخية في مرمى لونين (53).

وتعرّض موسيالا للعرقلة داخل منطقة الجزاء عبر لوكاس فاسكيس، فانبرى القنّاص كاين لركلة الجزاء بنجاح مانحا بايرن التقدم (57).

وتشير مجريات المباراة إلى أن الريال بقيادة كارلو أنشيلوتي ينجح دائماً في الحصول على ما يريد من المباريات التي يخوضها في دوري الأبطال، دون الـنظر إلى اسم المنافس، فقد تجاوز مان سيتي في ربع النهائي، وحقق نتيجة إيجابية في ميونيخ أمام البايرن، والشعار العملي للملكي، هو "النتيجة قبل الأداء".