الخضري: كولر يجهز لمفاجئة بالتشكيل أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يركز حاليا على دوري أبطال إفريقيا، ولا يرى أمامه سوى المواجهتين أمام الترجي التونسي، مشيرًا إلى أن تركيزه في مواجهات الدوري لن يكون بنفس الأهمية.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "من الواضح أن هناك مشكلة في الاهلي بشأن أفشة، والفريق يضم لاعبين كثيرين في الجبهة اليسرى مثل رضا سليم والشحات وعبدالقادر، والغريب أن كولر غير مقتنع بـ كريم الدبيس".

وأضاف: "محمد الشناوي يحتاج للعودة بالتدريج بعد العودة من الإصابة خلال الفترة القادمة، ولو لعب مباريات محلية سيخوض النهائي الإفريقي مع الأهلي".

وواصل: "الأمور في النادي الإسماعيلي صعبة بكل تأكيد، والمسئولية صعبة على ايهاب جلال في المباراة".

وزاد: "معلوماتي ان هناك مفاجآت في تشكيل الاهلي لمواجهة الاسماعيلي، ولابد أن يتم مشاركة مروان عطية في المباريات، ومن الظلم ايضا جلوس اكرم توفيق على مقاعد البدلاء، وقد يلعب كوكا أيضا".

وتابع: "محمود متولي لاعب جيد ولكنه من الصعب مشاركته اساسيا، وعلي معلول قد لا يلعب في المباراة ويشارك بدلا منه اي لاعب اخر في الجبهة اليسرى مثل عمر كمال".

وأتم: "الاهلي قريب من تحقيق الفوز على الاسماعيلي، لأن عصر المفاجآت انتهى".