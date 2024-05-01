مهاجم جنك البلجيكي يقترب من النادي الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي بدأ في فتح ملف الصفقات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

وتابع مراد خلال تواجده مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، من أهم الأسماء التي تقترب".

وأضاف محمد مراد: "الأهلي يضع يسري وحيد لاعب فريق طلائع الجيش المعار من صفوف الترسانة، ضمن الصفقات المطلوبة بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

واختتم: "النيجيري فيكتوري بينيانجابا المحترف في صفوف جينك البلجيكي مواليد 2003، على رأس اهتمامات الأهلي أيضًا، ويقترب من ضمه في الموسم الجديد".

في سياق متصل أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه الذي يواجه نظيره الإسماعيلي مساء غدٍ الأربعاء في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المارد الأحمر كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني-عمر كمال عبد الواحد- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست- وسام أبوعلى