الأهلي يتخذ قرارا نهائيا بشأن قضية الشحات والشيبي

الشارقة - اميمة ياسر -

رفض مسئولي النادي الأهلي الدخول في حل ودي بشأن قضية حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، والتي وصلت إلى المحاكم المدنية.

وقال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الهدف" من تقديم الإعلامي إبراهيم عبدالجواد والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "لن يكون هناك حل ودي في قضية الشحات والشيبي ولابد أن يلتزم الجميع باللوائح سواء عن فيفا أو عن اتحاد الكرة وده عهد النادي الأهلي دائما إنه بيسير باللوائح التي تحكم كرة القدم وإحنا ماشيين بهذا الأمر في هذه الأزمة وعندما يصدر قرار سيكون حسب اللوائح فقط وهو ما ينتظره النادي الأهلي في هذه القضية".

ونشبت أزمة قوية بين الشيبي والشحات مع نهاية الموسم الماضي، بعدما قام لاعب لاعب النادي الأهلي بصفع لاعب بيراميدز على وجهه ليتم اللجواء من جانب اللاعب المغربي للمحاكم المدنية وهو ما رفضه النادي الأهلي خاصة وأن هذا يخالف لوائح فيفا.