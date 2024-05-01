موقف سالم الدوسري من خوض مباراة نهائي كأس الملك

كشف الطبيب ثامر الشهراني، المتخصص في إصابات الملاعب، موقف سالم الدوسري من خوض مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكل رسمي، بعد فوزه على الاتحاد.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء.

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وكتب ثامر الشهراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “سالم الدوسري والعودة، في حال كان نهائي كأس الملك 30 مايو بنسبة كبيرة جاهزية سالم الدوسري للمباراة”.

ويواجه الهلال الفائز من مباراة النصر والخليج في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري، كما ورد في التقارير.