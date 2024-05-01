الاتحاد المصري يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري الممتاز.

ويقود الحكم أحمد الغندور قيادة المباراة، ويساعده أحمد حسام طه ويوسف البساطي ومبروك نبيل.

ويجلس في غرفة الفيديو "VAR" طارق مجدي، ويساعده مصطفى الشهدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء غدا الأربعاء.

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