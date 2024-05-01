تشكيلة النصر أمام الخليج.. رونالدو يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لويس كاسترو على تشكيلة النصر الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم ضد الخليج في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة مصيرية ضد الخليج مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك".

فريق النصر بقيادة المدير الفني لويس كاسترو سيخوض مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل التأهل للمباراة النهائي والفوز باللقب على حساب الهلال.

ويستهدف المدرب البرتغالي إنقاذ موسمه مع النصر والتتويج ببطولة الكأس، بعد ضياع المنافسة على الدوري والخروج من دوري أبطال آسيا.

تشكيلة النصر الأقرب ضد الخليج :

حارس المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: محمد آل فتيل – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت

الوسط: سلطان الغنام – بروزوفيتش – الخيبري – تيليس

الهجوم: أوتافيو – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

على الجهة المقابلة يدخل فريق الخليج بقيادة المهاجم الدولي المصري محمد شريف المباراة على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء النصر وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة النصر والخليج والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة النصر ضد الخليج في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث كأس الملك.