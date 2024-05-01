"أول مصري".. سام مرسي على بعد خطوة من إنجاز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق فريق المحترف المصري إيبسويتش تاون، فوزا هاما على نظيره كوفنتري سيتي، بنتيجة 2-1، في الجولة قبل الأخيرة من بطولة تشامبيون شيب "دوري الدرجة الثانية الإنجليزي".

ورفع إيبسويتش رصيده إلى النقطة 93، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما يعتلي ليستر سيتي الذي ضمن التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الصدارة، برصيد 97.

ويتبقى لسام مرسي نقطة وحيدة، للتأهل رسميا إلى البريميرليج، وهذا في حالة فوز ليدز الذي يحتل المركز الثالث، برصيد 90 نقطة.

ويستضيف إيبسويتش نظيره هيدرسفيلد صاحب المركز الـ23 وقبل الأخير، في الجولة المقبلة، ويتأهل صاحب أول مركزين في تشامبيون شيب مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حالة تأهل سام مرسي إلى البريميرليج، سيصبح أول مصري يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز وهو قائد فريقه، إذ سبق وصعد احمد المحمدي للممتاز 3 مرات.

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