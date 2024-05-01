7 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.

ويغيب 7 لاعبين عن صفوف النادي الأهلي خلال مواجه اليوم أمام الإسماعيلي لأسباب مختلفة وهم:

-طاهر محمد طاهر (لأسباب فنية)

-محمد مجدي أفشة (لأسباب فنية)

-محمد الشناوي (إصابة)

-ياسر إبراهيم (عدم جاهزية)

-محمد الضاوي كريستو (لأسباب فنية)

-كريم فؤاد (لأسباب فنية)

-أليو ديانج (لعدم الجاهزية)

اقرأ أيضا:

"الأدلة وصلت لاتحاد الكرة".. شوبير يكشف واقعة تزوير جديدة وقرار مرتقب

"كلام بلدي".. تصريح صادم من ميدو على ما يحدث من رابطة الأندية

الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة