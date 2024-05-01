خيسوس يقترب من الرحيل عن ارسنال

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب نادي ارسنال من التضحية بأحد لاعبيه بشكل مفاجئ بعد نهاية الموسم الماضي وبيعه في الصيف المقبل.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ارسنال يخطط لبيع مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينوي نادي ارسنال الاستماع لجميع العروض المقدمة للمهاجم البرازيلي خيسوس، بعد تراجع مستواه وقلة مشاركته.

ويعاني خيسوس من كثرة الإصابات التي جعلته يبتعد عن المشاركة في العديد من المباريات مع المدفعجية هذا الموسم.

وسجل خيسوس مع ارسنال 8 أهداف وصنع 7 آخرين ليسهم بـ 15 هدفا في 33 مباراة خاضها مع المدفعجية هذا الموسم في كافة البطولات.

ويملك خيسوس 3 سنوات في عقده مع ارسنال، لكن المدفعجية ليس لديهم مانع في التخلي عنه في حالة وصول عرض مناسب لبيعه.

وبات الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال يعتمد عهلى لاعبين آخرين في خط الهجوم بدلا من خيسوس على رأسهم الألماني كاي هافيرتز، ولياندرو تروساد.

وأنضم خيسوس إلى صفوف ارسنال في صيف 2022 قادما من نادي مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

رسالة حارس الارسنال لمانشستر سيتي

شن ديفيد رايا حارس مرمى ارسنال العديد من الرسائل التحذيرية بسبب ضغوط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، لكنه شدد على ضرورة التركيز على مسيرة فريقه وعدم الالتفات لنتائج مانشستر سيتي.

وقال رايا في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لا أريد التركيز مع الآخرين بل التركيز على فريقنا والاستعداد لمباراة يوم السبت المقبل".

وأضاف حارس المرمى الإسباني "لابد ألا نركز مع الفرق الأخرى لأننا سنفقد تركيزنا ولن نؤدي بنفس القوة بل يجب التركيز على أنفسنا وما يمكن التحكم فيه".

وحذر حارس مرمى ارسنال "إذا ركزنا على أشياء لا يمكننا التحكم فيها، فلن تسير الأمور على ما يرام".

وشدد ديفيد رايا "كل مباراة مهمة، وتتبقى لنا ثلاث مباريات، وعلينا التركيز على المباراة القادمة عندما نواجه بورنموث على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وواصل "علينا مواصلة الصحوة ونحاول الحصول على النقاط الثلاث يوم السبت وسنرى ما سيحدث في النهاية، أنا أحب التحديات ولا أشعر بالضغط، فالضغوط التي يتحدثون عنها هي فرصة لإثبات قدراتي، وأنا أستمتع بهذا التحدي".

وسيلعب أرسنال ضد بورنموث يوم السبت المقبل بعدها يخوض اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 12 مايو المقبل.

وختم رايا تصريحاته "الفوز في المباريات خارج ملعبك أمر ضروري ومهم للمنافسة على اللقب، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك".

ويعتلي أرسنال قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة قبل ثلاث جولات من انتهاء المسابقة وخلفه مانشستر سيتي حامل اللقب 79 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة.

