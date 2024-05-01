لاعبة طائرة الأهلي : نسير بُخطى ثابتة نحو اللقب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو التتويج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة ، بعد تقديم أداء جيد طوال البطولة.
وأوضحت ميار: أمامنا مواجهة قوية مع الكحول الإثيوبي في ربع النهائي ودرسنا المنافس جيدا وواثقين في قدرتنا في التأهل.
وشددت: نجحنا في فرض سيطرتنا وأسلوبنا على المنافسين في المباريات السابقة بفضل تعليمات الجهاز الفني منذ بداية البطولة.
على صعيد كرة القدم ، أعلن مارسيل كولر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل لاعبيه في مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.