النصر يضرب الخليج بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهي فريق النصر السعودي تقدمه علي الخليج بهدفين دون رد، في المباراة المقامة بينهم على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

وجاء هدف النصر الأول عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 عن طريقة ركلة جزاء سجلها بنجاح.

وجاء تشكيل النصر في مواجهة الخليج، على النحو التالي..

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، عبدالإله العمر، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الخليج لمواجهة النصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو، خالد ناري.

في خط الوسط: منصور حمزة، سعيد حمسة، يونج جانج.

في خط الهجوم: محمد شريف، رودريجز، فابيو مارتينيز.