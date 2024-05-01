موعد إعلان تجديد توني كروس مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد قد حدد موعد إعلان تجديد نجم خط الوسط الألماني توني كروس، لمدة موسم آخر رفقة النادي الملكي.

وينتهى عقد توني كروس رفقة ريال مدريد بنهاية هذا الموسم صيف 2024.

ووفقًا لـ صحيفة “آس” الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد قرر تمديد عقد توني كروس لمدة موسم واحد.

وتابع التقرير أن موعد إعلان ريال مدريد لتجديد توني كروس ستكون عقب لقاء بايرن ميونخ الذي سيقام في سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكان ريال مدريد قد استطاع أن يخرج بنتيجة مرضية أمس أمام بايرن ميونخ وهو التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على ملعب أليانز آرينا معقل العملاق البافاري.

وسيعلن ريال مدريد تمديد عقد توني كروس حتى نهاية موسم 2024\2025، مثلما حدث في الموسم الماضي.

وكان توني كروس تحدث أمس عقب لقاء بايرن ميونخ إنه حتى الآن لا يعرف مصير تجديده رفقة ريال مدريد.