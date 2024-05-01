نجم ريال مدريد يقترب من الدوري السعودي

اقترب رودريجو جوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، أن رودريجو قد ينتقل إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “صدق او لا تصدق، رودريغو ممكن يكون لاعباً في الدوري السعودي الصيف القادم”.

اقرأ أيضًا..نجم بايرن ميونخ على رادار الاهلي السعودي

ولم يكشف المريسل عن هوية النادي المنتظر انضمام نجم ريال مدريد إليه خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين العديد من اللاعبين النجوم العالميين في الوقت الحالي أمثال كريستيانو رونالدو ونجولو كانتي وكريم بنزيما وغيرهم من النجوم.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 80 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 71 نقطة.