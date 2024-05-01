"هدية بترولية".. إنبي يعزز صدارة بيراميدز للدوري بهدف ذاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل بيراميدز سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا بهدف نظيف على مضيفه إنبي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ20 للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل محمد اسماعيل حامد، لاعب إنبي، هدف بيراميدز الوحيد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63.

ويأمل بيراميدز في مواصلة صحوته بالبطولة التي يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه.

بهذا الانتصار الثمين، عزز بيراميدز، الذي حقق فوزه الـ11 هذا الموسم والرابع على التوالي، صدارته لترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، متفوقا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المصري البورسعيدي، الذي لعب 19 لقاء.

في المقابل، توقف رصيد إنبي، الذي حقق انتصارا وحيدا فقط في لقاءاته الثمانية الأخيرة بالبطولة، عند 29 نقطة في المركز الرابع.